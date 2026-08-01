الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت واستهداف منشآت حيوية بطائرات مسيرة

أدان الأردن، اليوم، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت، التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمالي البلاد وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بطائرات مسيّرة.



واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان الاعتداءات الإيرانية انتهاكا صارخا لسيادة الكويت، وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا، وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الكويت ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.