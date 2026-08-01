جلسة خاصة للاحتفاء بأعمال درة بوشوشة في مهرجان عمان السينمائي

يحتفي مهرجان عمان السينمائي الدولي بالسينما التونسية وبإبداعات صناعها من خلال تسليط الضوء على ستة من أهم أعمالهم، وقد تم عرض فيلم الافتتاح “صوفيا”، أحدث تجربة إخراجيّة روائيّة طويلة للفنان ظافر العابدين الذي حضر بنفسه ليقدّم فيلمه للجمهور، وفي لفتة غنائية، أدى الفنان الأردني يزن الروسان أغنية “صباح الخير – تونس”.



وضمن قسم الأول والأحدث تحل المنتجة درّة بوشوشة في جلسة يديرها بسام الأسعد في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، لتستعرض هذه الجلسة رحلة المنتجة التونسية المخضرمة درّة بوشوشة من الأفلام الأولى التي أنتجتها وصولاً إلى أحدث أعمالها، وتعاونها مع أبرز المخرجين التونسيين والعرب.



كما تتطرق إلى مساهمتها في منصّات التطوير السينمائي مثل “سود إكريتور” و”أيام قرطاج السينمائية”، وتناقش الجلسة واقع تمويل الأفلام اليوم وسبل تعامل صنّاع الأفلام مع الصناديق والإنتاجات المشتركة.



وقد استضاف مهرجان عمّان السينمائي الدولي الممثلة هند صبري عبر جلسة حوارية أقيمت بشكل افتراضي بعد تعذر وصول الممثلة التونسية إلى عمان، فمنذ بداياتها في السينما التونسية إلى أن أصبحت واحدة من أبرز الممثلات في العالم العربي، كوّنت هند صبري مسيرة فنية عابرة للدول والأجيال.



في هذه الجلسة، استعادت صبري محطّات رحلتها من تونس إلى مصر، وتحدّثت عن مقاربتها للشخصيات ومعايير اختيارها للمشاريع، وكيف طوّرت أدواتها ومسيرتها في ظل الشهرة وتحوّلات السينما.