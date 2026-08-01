والدها متوفى.. باحثة ماجستير تبكي خلال مناقشة رسالتها: “ربنا عوضني بعمي”

شهدت جامعة بني سويف موقفًا مؤثرًا خلال مناقشة رسالة ماجستير لإحدى الباحثات، بعدما دخلت في نوبة بكاء أثناء حديثها عن الدعم الذي تلقته من أسرتها، مؤكدة أن والدها متوفى، وأن عمها كان السند الحقيقي لها طوال رحلتها العلمية.

وقالت الباحثة، خلال كلمتها أمام لجنة المناقشة والحضور، إن عمها عوضها عن غياب والدها، ووقف بجانبها حتى تمكنت من الوصول إلى هذه المرحلة، في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت اللقطات المصورة من المناقشة بشكل كبير، حيث أشاد المتابعون بقوة العلاقة الأسرية ودور الأسرة في دعم الأبناء لتحقيق النجاح العلمي.