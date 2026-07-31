ميناء دمياط يستقبل ويغادر 26 سفينة ويتداول نحو 40 ألف طن بضائع

أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال 13 سفينة ومغادرة 13 سفينة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الجمعة - إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17 ألفًا و209 أطنان، شملت 2700 طن علف بنجر، و1861 طن جبس، و2105 أطنان أسمنت معبأ، و10 آلاف و543 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 22 ألفًا و948 طنًا، تضمنت 8650 طن خردة، و1438 طن خشب زان، و6400 طن حديد، و3100 طن أرز، و3360 طن أبلاكاش.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 92 ألفًا و156 طنًا، فيما سجل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45 ألفًا و877 طنًا، مشيرًا إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 6098 حركة.