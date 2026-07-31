بشرى لعشاقها.. عودة شاحنات رام V8 للطرق الوعرة

كشفت شركة "رام" الأمريكية المتخصصة في صناعة الشاحنات رسمياً عن قائمة أسعار سلسلة شاحنات الشوارع العضلية الجديدة “رام 1500 رومبل بي” طراز عام 2027.

وتستهدف الصانعة الأمريكية بهذا الإطلاق الاستجابة للطلب المتزايد على شاحنات الأداء الرياضي المخصصة للطرق المعبدة،

مقدمة خيارات متعددة تعتمد على محركات الثماني أسطوانات V8 وبأسعار تبدأ من 59995 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل 62790 دولارًا بعد إضافة رسوم الشحن).

خيارات المحركات ومستويات القوة في تشكيلة Rumble Bee

تتكون عائلة Rumble Bee من 4 أشكال تدرج في القوة والأداء؛ حيث تأتي الفئة القياسية بمحرك 5.7 لتر HEMI V8 يولد قوة 395 حصانًا وعزم دوران 410 رطلاً/قدم.

وتدرج الفئة الثانية "Rumble Bee 392" بمحرك 6.4 لتر Apache HEMI V8 يولد قوة 470 حصانًا. بينما تتوفر حزمة "Track Pack" بنفس المحرك مع إضافة نظام تعليق هوائي ومكابح بريمبو قياس 16.1 بوصة لجاهزية مضامين السباق.

وتعتلي القمة فئة "SRT" المزودة بمحرك 6.2 لتر سوبرتشارجد Hellcat V8 يولد قوة 777 حصانًا.

الهيكل الخارجي وقدرات السحب والتسارع

بُنيت شاحنة Rumble Bee على شاسي خاص قصير بقاعدة عجلات تم تقصيرها بمقدار 13 بوصة مقارنة بالطراز القياسي، مما أدى لتخفيض الالتواء بنسبة 10% وتحسين التوجيه والاستجابة.

وتتمتع الشاحنة بتسارع من السكون إلى 60 ميل/ساعة (96 كم/ساعة) في غضون 3.4 ثانية لفئة SRT مع سرعة قصوى تصل إلى 170 ميل/ساعة (274 كم/ساعة).

ورغم التركيز على السرعة، توفر الشاحنة قدرة سحب ميكانيكية تصل إلى 8890 رطلاً وحمولة إضافية تصل إلى 1160 رطلاً.

المقابض الرقمية وتواريخ الطرح التجاري

تتجهز المقصورة الداخلية بشاشة ترفيه مركزية مقاس 14.5 بوصة ولوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة عرض على الزجاج الأمامي.

وتبدأ الشركة في طرح الفئة القياسية سعة 5.7 لتر في الصالات التجارية بنهاية عام 2026 الجاري، على أن تتبعها باقي الفئات ذات الأداء العالي وفئة SRT خلال النصف الأول من عام 2027.