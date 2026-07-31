قطعة صغيرة تشعل أكبر استدعاء لسيارات مرسيدس خلال 2026

كشفت شركة "مرسيدس بنز" (Mercedes-Benz) الألمانية عن أكبر حملة استدعاء لها داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2026 الجاري؛ حيث تشمل الحملة 310667 سيارة من 7 طرازات مختلفة تمتد أجيالها بين موديل عام 2019 وموديل عام 2026.

ويأتي هذا الاستدعاء الواسع للتعامل مع مخاطر التحرك المفاجئ والتغريز الذاتي للسيارة أثناء التوقف (Rollaway Risk)، وذالك إثر اكتشاف خلل تقني ناتج عن جزء ميكانيكي صغير جدًا داخل قفل باب السائق.

كيفية تسبب عطل قفل الباب في إلغاء مكابح اليد والـ Auto-Park

ينتج العطل عن تلف المادة البلاستيكية المغلفة للمفتاح الكهربائي الدقيق (Microswitch) داخل قفل باب السائق، مما يتيح لتكثف الرطوبة والماء التسرب إلى الدوائر الداخلية والتسبب في تآكلها.

ورغم أن هذا الخلل لا يمنع الأبواب من الإغلاق الميكانيكي، إلا أنه يجعل النظام الإلكتروني للسيارة غير قادر على الاستشعار بفتح الباب عند خروج السائق.

ونتيجة لذلك، يفشل النظام الذكي في تفعيل مكابح التوقف الإلكترونية (Electronic Parking Brake) أو وضعية التوقف التلقائي (Auto-Park) المربوطة تلقائيًا بفتح باب السائق، مما يترك السيارة مجهزة للانزلاق والتحرك بشكل غير آمن إذا كانت متوقفة على منحدر.

الطرازات المتأثرة وخطة الاستدعاء الميدانية

تغطي حزمة الاستدعاءات المسجلة رسمياً لدى إدارة السلامة المرورية الأمريكية (NHTSA) تحت رقم "26V481" الموديلات الآتية:

فئة A-Class (2019-2022).

فئة CLA (2020-2021).

فئة GLA وGLB (2020-2026).

فئة C-Class (2022-2023)، وفئة GLC (2023-2024)، وفئة CLE (2024).

وتتوزع هذه الموديلات على نحو 72 فئة فرعية مدمجة وصغيرة.

ورغم تسجيل نحو 176 بلاغًا ميدانيًا حول بقاء الشاشات والراديو يعملان بعد مغادرة السيارة، أكدت الشركة عدم وقوع أي حوادث أو إصابات مرورية حتى الآن.

وتبدأ مراكز الصيانة المعتمدة في استبدال أقفال الأبواب مجانًا ابتداءً من 18 سبتمبر 2026.