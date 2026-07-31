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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر كاديلاك ليريك SPORT موديل 2026 في السعودية

سعر كاديلاك ليريك SPORT موديل 2026 في السعودية
سعر كاديلاك ليريك SPORT موديل 2026 في السعودية
صبري طلبه

واصلت كاديلاك خلال السنوات الأخيرة من تعزيز تواجدها في مجال السيارات الكهربائية، مستفيدة من تاريخ طويل في إنتاج السيارات الفاخرة.

وبعد عقود ارتبطت خلالها العلامة الأمريكية بالمركبات الفاخرة المزودة بمحركات الاحتراق التقليدية، اتجهت الشركة إلى تقديم مجموعة جديدة من الطرازات الكهربائية منها ليريك SPORT موديل 2026.

أداء كاديلاك ليريك SPORT موديل 2026

يعتمد طراز كاديلاك ليريك SPORT موديل 2026 على نظام دفع كهربائي متطور يضم محركين كهربائيين يعملان معًا لتوفير نظام دفع رباعي دائم، وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 515 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 610 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو التصميم المعتاد في السيارات الكهربائية.

سعر كاديلاك ليريك SPORT موديل 2026 في السعودية 

بطارية كاديلاك ليريك SPORT موديل 2026 

تستند السيارة كاديلاك ليريك SPORT موديل 2026 إلى بطارية تبلغ سعتها 102 كيلوواط ساعة، ما يسمح لها بقطع مسافة تصل إلى 463 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، كما تدعم نظام الشحن بالتيار المتردد AC عبر محول تصل قدرته إلى 22 كيلوواط، وإلى جانب ذلك، تتمتع السيارة بقدرة سحب تصل إلى 1,587 كيلوجرامًا.

سعر كاديلاك ليريك SPORT موديل 2026 في السعودية 

أبعاد كاديلاك ليريك SPORT موديل 2026

تنتمي كاديلاك ليريك SPORT موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة متوسطة الحجم، ويبلغ طول السيارة 4,996 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,977 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,634 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,094 مم.

كما يبلغ الخلوص الأرضي 178 مم، في حين يصل الوزن الفارغ إلى 2,648 كيلوجرامًا، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تبلغ 793 لترًا، وتحصل السيارة على مجموعة من التجهيزات منها مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وعجلات قياس 21 بوصة في الأمام والخلف، مصنوعة من الألمنيوم.

سعر كاديلاك ليريك SPORT موديل 2026 في السعودية

تقدم كاديلاك ليريك SPORT موديل 2026 في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الكهربائية الفاخرة بسعر يبلغ 409,687 ريال.

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