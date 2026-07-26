أحدث 5 سيارات موديل 2027 في مصر.. اعرف الأسعار

يضم السوق المصري باقة كبيرة من السيارات الحديثة ضمن موديلات 2027، والتي تتنوع بحسب الأسعار، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، بين السيدان والرياضية، بالإضافة إلى فئة الهاتشباك، والفئة العائلية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أحدث 5 سيارات موديل 2027 في مصر

كاديلاك اسكاليد

كاديلاك اسكاليد

تعتمد كاديلاك اسكاليد على محرك كهربائي، بقوة 751 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الرباعي للعجلات، إلى جانب مدى يصل لـ 748 كم، ويتراوح سعر السيارة بين 10,949,900 و 12,249,900 مليون جنيه.

شيرى اريزو 6 GT

شيرى اريزو 6 GT

تستمد شيرى اريزو 6 GT قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتبدأ أسعار السيارة من 995,000 إلى 1,060,000 جنيه.

بيجو 408

بيجو 408

حصلت بيجو 408 على محرك رباعي الاسطوانات، 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 215 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنية الجر الأمامي، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 1,889,990 وصولًا إلى 2,199,990 جنيه.

بى واى دى دولفين

بى واى دى دولفين

تنتمي بى واى دى دولفين إلى فئة الهاتشباك، وتستمد قوتها من محرك كهربائي بقوة 74 حصانًا، و135 نيوتن متر من عزم الدوران، مع مدى يصل لـ 300 كم، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويبلغ سعر السيارة نحو 949,900 جنيه.

باو ام 7

باو ام 7

تأتي السيارة بتصميم عائلي مع 7 مقاعد، ومحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 142 حصانًا، و200 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات مانيوال، وبسعر يبلغ 990,000 جنيه.