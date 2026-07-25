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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن لوتس إيميا 2026 الجديدة

لوتس إيميا 2026
لوتس إيميا 2026
صبري طلبه

تعد شركة لوتس واحدة من أعرق العلامات البريطانية في صناعة السيارات الرياضية، إذ تأسست بهدف تطوير سيارات تجمع بين الأداء العالي والهندسة الدقيقة.

واتجهت لوتس إلى توسيع نطاق منتجاتها مع التحولات التي يشهدها قطاع السيارات عالميًا، من خلال تقديم طرازات كهربائية متطورة تجمع بين القوة والتكنولوجيا الحديثة، دون الابتعاد عن هويتها الأساسية. 

وتعتبر السيارة لوتس إيميا 2026 من أبرز السيارات المقدمة على الساحة العالمية، ضمن فئة سيارات السيدان الكهربائية الفاخرة، والتي تأتي بحزمة من التجهيزات الفنية والتقنية.

 لوتس إيميا 2026

محركات لوتس إيميا 2026

تأتي الفئة Emeya 900 مزودة بمحركين كهربائيين يعملان بنظام دفع كلي، لتصل القوة الإجمالية إلى 905 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران 985 نيوتن متر، وتستمد هذه النسخة طاقتها من بطارية بسعة 102 كيلوواط ساعة.

توفر هذه النسخة مدى قيادة يصل إلى 435 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، مع إمكانية الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.78 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 256 كيلومترًا في الساعة.

 لوتس إيميا 2026

كما تدعم الشحن بالتيار المتردد حتى الامتلاء الكامل خلال 5.5 ساعة، بينما يحتاج الشحن السريع بالتيار المستمر من 10 إلى 80% نحو 20 دقيقة.

وتعتمد فئة Emeya 600 الثانية على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي، حيث تنتج هذه النسخة قوة إجمالية تبلغ 603 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 710 نيوتن متر، بينما تعتمد على البطارية نفسها بسعة 102 كيلوواط ساعة.

وتوفر مدى قيادة يصل إلى 610 كيلومترات، ومن خلال القدرات الفنية تتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.15 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كيلومترًا في الساعة.

 لوتس إيميا 2026

تصميم لوتس إيميا 2026

تنتمي لوتس إيميا 2026 إلى فئة سيارات السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، حيث يبلغ طولها 5,139 مم، ويصل عرضها إلى 2,005 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,459 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,069 مم، كما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 509 لترات، فيما ترتكز على عجلات ألمنيوم قياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

مقصورة لوتس إيميا 2026

توفر المقصورة الداخلية شاشة عرض أمامية على الزجاج الأمامي بقياس 55 بوصة تعرض المعلومات الأساسية للسائق، كما تعتمد السيارة على نظام تكييف أوتوماتيكي رباعي المناطق مع فتحات تهوية للركاب في المقاعد الخلفية، إلى جانب توفير وظائف تبريد وتدفئة للمقاعد.

وتضم المقصورة أيضًا شاشة معلومات وترفيه بقياس 15.1 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث، بالإضافة إلى Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي فاخر من KEF يضم 15 سماعة، مع إضاءة داخلية محيطة.

 لوتس إيميا 2026

لوتس إيميا 2026 وأنظمة السلامة 

حرصت لوتس على تزويد إيميا 2026 بمجموعة متقدمة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، إذ تضم نظام تثبيت سرعة متكيف، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية.

كما تشمل التجهيزات نظام مراقبة المسار والتنبيه عند الخروج غير المقصود، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

 لوتس إيميا 2026

وتعتمد السيارة كذلك على أنظمة مكابح مانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني، ومجموعة من الوسائد الهوائية.

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