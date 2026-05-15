تكنولوجيا وسيارات

لوتس تقدم مشروع سوبركار هجينة جديدة ضمن خطة Focus 2030

صبري طلبه

كشفت شركة لوتس عن نيتها إطلاق سيارة سوبركار جديدة في عام 2028 تحمل الاسم الداخلي Type 135، وذلك ضمن خطتها Focus 2030، ويأتي هذا الطراز ليعتمد على منظومة هجينة متقدمة تجمع بين محرك احتراق داخلي من فئة V8 وتقنيات كهربائية مساعدة.

سيارة لوتس الجديدة بين التوقعات والخطط المستقبلية 

تشير التقارير بأن القوة الإجمالية للسيارة يُتوقع أن تتجاوز 986 حصانًا، بينما ظهرت أول صورة تشويقية للسيارة الجديدة، بملامح تصميم قريبة من سيارة الاختبار Lotus Theory 1 التي تم تقديمها في عام 2024.

ويظهر في التصميم مصابيح خلفية نحيفة تعتمد تقنية LED، إلى جانب مخارج عادم مزدوجة تمنح السيارة طابعًا رياضيًا واضحًا، مع كتابة LOTUS  باللون الذهبي التي تضيف لمسة تمييز بصرية. 

كما تشير التوقعات الأولية إلى إمكانية استخدام اسم Esprit للطراز الجديد، وهو اسم تاريخي غائب عن تشكيلات الشركة منذ عام 2004، رغم عدم تأكيد ذلك رسميًا حتى الآن.

احتمالات تقنية تشير إلى تعاون مع مرسيدس AMG

تشير بعض التقارير إلى أن منظومة الدفع في السيارة الجديدة قد تعتمد على تعاون تقني مع  Mercedes-AMG، خاصة بعد تقديم الأخيرة لمحرك V8 ، ويُتوقع أن يشكل هذا المحرك الأساس في المنظومة الهجينة القادمة، ما يمنح السيارة مزيجًا بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة في مجال الكفاءة وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع توجهات السوق العالمية في فئة السيارات الرياضية الفاخرة.

ومن المتوقع طرح نسخة تحمل اللقب لوتس Eletre X الهجينة في الأسواق الأوروبية خلال الربع الأخير من عام 2026، والتي ستعتمد على محرك بسعة 2.0 لتر بقوة تصل إلى 700 كيلوواط تم تطويره خصيصًا لهذا الاستخدام. 

تحول استراتيجي يعيد تشكيل هوية لوتس المستقبلية

يعكس مشروع Type 135 الجديد تحولًا واضحًا في رؤية Lotus Cars المستقبلية، حيث لم يعد الاعتماد الكامل على الكهرباء الخيار الوحيد، بل أصبح الدمج بين الأنظمة الهجينة والكهربائية جزءًا من استراتيجية أكثر مرونة.

