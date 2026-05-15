نائب محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام معدلات الأداء والانضباط الخدمي بمركزي الداخلة والفرافرة

قام محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد ، بجولة ميدانية موسعة بمركزي الداخلة والفرافرة؛ وذلك في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمتابعة انتظام تقديم الخدمات وانضباط الأداء الحكومي والخدمي بالمرافق الحيوية بمختلف المراكز.

وشملت الجولة متابعة مستوى الأداء والانضباط بعدد من الوحدات المحلية بالمركزين من مجمعات الخدمات والمنشآت الحكومية، إلى جانب تفقد الوحدات الصحية والمنشآت التابعة لقطاعات الزراعة والشباب، فضلًا عن متابعة مناطق تخصيص الغابات الشجرية بعدد من القري المستهدفة والوقوف على معدلات الاستغلال الأمثل وآليات الاستفادة من مياه الصرف المعالج.

كما عقد نائب المحافظ اجتماعًا مع العاملين بمنظومات التقنين والتصالح وأملاك الدولة والمركز التكنولوجي؛ لمتابعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز، موجهًا بسرعة استكمال إجراءات تشغيل عدد من الوحدات الخدمية والمرافق الحيوية، فضلًا عن تذليل أية معوقات أمام إنهاء طلبات المواطنين على المنظومة الإلكترونية، وسرعة استكمال إجراءات العقود المؤمنة وملفات التقنين وفقًا للأطر القانونية المنظمة.