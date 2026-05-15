توريد 392 ألف طن وحصاد 200 ألف فدان قمح بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد استمرار عملية توريد القمح إلى الصوامع والشون المنتشرة على مستوى المحافظة، لافتةً إلى أنه تم حتى الآن توريد 392 ألف طن قمح، منها 95 ألف طن من داخل المحافظة، و297 ألف طن من خارج المحافظة.

حصاد 200 ألف فدان

وأضافت المديرية، أنه تم حصاد أكثر من 200 ألف فدان قمح حتى الآن، وأن عمليتَي الحصاد والتوريد تجريان بسهولة ويُسر، وذلك لضمان توريد المحصول في أسرع وقت.

من جانبها، قالت سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إن المديرية تتابع بشكل مستمر عمليات الفرز والاستلام والتخزين، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية، لضمان الحفاظ على جودة المحصول وتحقيق أعلى معدلات التوريد خلال الموسم الجاري، مؤكدةً تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين والموردين.

وشددت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد على تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة اليومية بجميع مواقع التخزين، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية وعمليات التخزين الآمن، بما يضمن الحفاظ على جودة الأقماح الموردة وعدم تعرضها لأي فاقد أو تلف خلال فترة التخزين.