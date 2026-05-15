علقة موت بسبب التنمر.. طفل بالعناية المركزة بعد اعتداء وحشي داخل المدرسة

كشفت أسماء حسين، والدة الطفل كريم عمرو، طالب الصف السادس الابتدائي، تفاصيل صادمة حول تعرض نجلها لاعتداء عنيف من عدد من زملائه داخل المدرسة وخارجها، مؤكدة أن حالته الصحية ما زالت حرجة داخل غرفة العناية المركزة.

محاولات مستمرة من الأطباء لإنقاذه

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن كريم يخضع حاليًا لعلاج مكثف، وسط محاولات مستمرة من الأطباء لإنقاذ وظائف الكلى التي تضررت بشكل كبير نتيجة الضرب العنيف الذي تعرض له.

بطء شديد في وظائف الكلى

وأضافت أن نجلها يعاني من بطء شديد في وظائف الكلى، مع ارتفاع خطير في نسبة السموم بالجسم، إلى جانب تجمع سوائل بالبطن وارتشاح على الرئة والتهاب حاد بالبنكرياس، مؤكدة أنه دخل المستشفى في حالة غيبوبة كاملة وظل فاقدًا للوعي لأكثر من نصف ساعة.

وأوضحت أن الواقعة بدأت داخل الفصل الدراسي، بعدما قام طالبان بتقييد كريم وطرحه أرضًا، قبل أن ينهال عليه أحدهما بالركل العنيف في منطقة البطن وسط حالة من الفوضى، مشيرة إلى أن المعلمة تدخلت لاحقًا بعد علمها بالمشاجرة وقامت بتوبيخ الطلاب.

وأكدت أن الاعتداء لم يتوقف داخل المدرسة، حيث فوجئ نجلها بعد انتهاء اليوم الدراسي بزملائه ينتظرونه خارج المدرسة لاستكمال التعدي عليه مرة أخرى، لافتة إلى أن أحدهم خلع حذاءه وانهال به على وجه كريم، ما تسبب في إصابات وخدوش بالغة بوجهه وصدره.

وأشارت والدة الطفل إلى أنها تقدمت بعدة شكاوى لإدارة المدرسة منذ بداية الفصل الدراسي بسبب تعرض ابنها للتنمر بصورة متكررة، موضحة أن بعض زملائه كانوا يسخرون منه ويعتدون عليه نفسيًا ولفظيًا، خاصة بسبب رفضه الغش خلال الامتحانات وابتعاده عن المشكلات.

وأضافت أن إدارة المدرسة لم تتواصل معها عقب الواقعة رغم خطورة الحالة، مؤكدة أن نجلها لا يزال يصارع الألم داخل العناية المركزة، في حادثة أثارت حالة واسعة من الغضب والدعوات لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

