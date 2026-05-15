بكري عن كارثة مركب سيدي براني: الهجرة غير الشرعية ضياع للأحلام

علق الإعلامي مصطفى بكري على واقعة مركب سيدي براني، مؤكدًا أن الحادث الأليم يعكس خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي باتت تهدد حياة الشباب بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن تكرار هذه الكوارث يكشف حجم المأساة التي يعيشها الباحثون عن حلم السفر بأي وسيلة.

الهجرة غير الشرعية أصبحت من أخطر الظواهر

وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أوضح بكري أن الهجرة غير الشرعية أصبحت من أخطر الظواهر التي تواجه الشباب في الوقت الحالي، حيث يندفع كثير منهم وراء حلم تحسين الأوضاع المعيشية، معتقدين أن السفر بأي طريقة هو الطريق الأسرع لتحقيق المستقبل الأفضل.



وأضاف أن هذا الطريق لا يحمل سوى المخاطر، وقد ينتهي بالموت بدلًا من الوصول إلى الحلم، لافتًا إلى أن الشباب يقعون ضحية سماسرة الهجرة الذين يستغلون احتياجاتهم ويقودونهم إلى طرق غير آمنة ومجهولة العواقب.

وأشار بكري إلى أن حادث مركب سيدي براني يمثل نموذجًا مأساويًا متكررًا لهذه الظاهرة، مؤكدًا أن أهالي منطقة أبو غليلة بمدينة سيدي براني فوجئوا بظهور نحو 12 جثة يُرجح أنها لمهاجرين غير شرعيين بعدما قذفتها أمواج البحر إلى الشاطئ، إلى جانب أجزاء خشبية من المركب.

وأكد أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حالة واسعة من الجدل والحزن عقب الحادث، الذي أعاد ملف الهجرة غير الشرعية إلى الواجهة مجددًا، مطالبًا بضرورة التوعية بخطورة هذه الرحلات غير القانونية، وتشديد الرقابة على شبكات التهريب التي تتسبب في تكرار مثل هذه المآسي.

