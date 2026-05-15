مراسل القاهرة الإخبارية: غموض حول مصير المستهدف في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بمدينة غزة

أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، أن المصادر الطبية الفلسطينية لم تؤكد حتى الآن ما إذا كان الشخص المستهدف في الغارة الإسرائيلية الأخيرة قد قُتل أم لا، رغم الاستهداف المباشر لمبنى سكني متعدد الطوابق غرب مدينة غزة.

وأوضح جبر، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج "ماذا حدث" ، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت ستة صواريخ تجاه المبنى من جهاته الأربع، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية المتداولة داخل القطاع تفيد بسقوط شهيد واحد وأكثر من 20 مصابًا جراء الغارة.

وأضاف أن هوية الشهيد لم تُعلن بعد، كما لم يتضح ما إذا كان شخصية عسكرية أو مدنية، لافتًا إلى أن الحديث المتداول حتى اللحظة يقتصر على وجود قتيل واحد فقط وعدد كبير من الإصابات، في ظل استمرار عمليات البحث ونقل المصابين.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت بعد دقائق قليلة غارة أخرى استهدفت سيارة مدنية في شارع الوحدة بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر مبدئيًا عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى، بينما تواصل الطواقم الطبية نقل المصابين إلى مستشفيات القطاع.

