اللي مش هيمضي ملوش مكان.. غضب بين أولياء أمور الجيزة بعد إجبارهم على تحويل أبنائهم لمدارس بعيدة

في حالة من الغضب والقلق، تداول عدد من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّروا فيه عن استيائهم الشديد من أزمة تنسيق المدارس التجريبية للعام الدراسي 2025/2026، مؤكدين أن أبناءهم ما زالوا دون تسكين داخل المدارس حتى الآن، رغم مرور فترة طويلة على التقديم.

وأكد أولياء الأمور، في شكواهم المتداولة، أنهم تقدموا بأوراق أبنائهم منذ العام الماضي وفقًا للإجراءات الرسمية المعلنة، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود أماكن لأطفالهم داخل المدارس القريبة من محل إقامتهم، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك والخوف على مستقبل أبنائهم الدراسي.



اتهامات بإجبار الأسر على تعديل الرغبات

وأوضح أولياء الأمور أنهم توجهوا إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة للاستفسار عن مصير أبنائهم، إلا أنهم تلقوا بحسب روايتهم مطالبات بإجراء تعديل إجباري للرغبات، وتحويل الطلاب إلى مناطق بعيدة مثل أطفيح أو الشيخ زايد، مع التوقيع على إقرار بالموافقة على ذلك.

وأشاروا إلى أن من يرفض التوقيع يتم اعتباره منسحبًا من التنسيق بشكل كامل، وهو ما وصفوه بأنه “إجراء غير عادل”، خاصة في ظل عدم صدور أي قرارات رسمية معلنة من وزارة التربية والتعليم أو المحافظة بشأن تلك التعديلات.

وأضاف أولياء الأمور أن بعض المسؤولين أخبروهم بعبارات وصفوها بـ”الصادمة”، من بينها: “اللي مش هيمضي ملوش مكان عندنا”، معتبرين أن هذا الأسلوب يتجاهل الظروف الاجتماعية والإنسانية للأسر، ويضع مستقبل الأطفال في مهب الريح.

معاناة يومية ومخاوف على مستقبل الأطفال

وأكدت الأسر المتضررة أن نقل الأطفال إلى مدارس تبعد عشرات الكيلومترات عن منازلهم يمثل عبئًا كبيرًا عليهم، سواء من الناحية المادية أو الأمنية، خاصة مع صعوبة الانتقال اليومي وارتفاع تكاليف المواصلات.

كما أشاروا إلى وجود تجارب سابقة لأسر لم تتمكن من نقل أبنائها إلى مدارس أقرب بعد سنوات من الدراسة، وهو ما يزيد من مخاوفهم بشأن استمرار معاناة أطفالهم لسنوات طويلة في مدارس بعيدة عن محل السكن.

وأوضح أولياء الأمور أن مطلبهم لا يتجاوز حقهم الطبيعي في توفير أماكن تعليمية مناسبة وقريبة لأبنائهم، بما يضمن استقرارهم النفسي والتعليمي، ويحافظ على حقهم في التعليم دون مشقة أو ضغوط.









وفي ختام شكواهم، ناشد أولياء الأمور المسؤولين بضرورة التدخل السريع لحل الأزمة، وإعادة النظر في آليات التسكين والتنسيق بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدين أن أبناءهم لا يجب أن يكونوا ضحية لأزمات إدارية أو نقص في الأماكن.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة بالاستماع إلى شكاواهم والعمل على توفير حلول عادلة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي، وتحفظ حق الأطفال في الالتحاق بمدارس مناسبة دون إجبار الأسر على خيارات لا تتناسب مع ظروفهم.