انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر ووزارة الأوقاف

انطلقت اليوم الجمعة الموافق 15 من مايو 2026م 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات مطروح، والإسكندرية، والمنيا، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ـ شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أسامة الأزهري ـ وزير الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه القوافل تأتي في ضوء حرصها على توحيد الجهود الدعوية بين المؤسستين، ونشر صحيح الدين، وترسيخ المنهج الوسطي المستنير، وتعزيز الانضباط المنبري، بما يسهم في بناء وعي رشيد لدى المجتمع، ودعم دور المساجد في صناعة الوعي وتصحيح المفاهيم.

وتناولت القوافل في خطبة الجمعة موضوع: "فضل عشر ذي الحجة.. فضائل وبشائر"، حيث أوضح العلماء والدعاة ما لهذه الأيام المباركة من مكانة عظيمة وفضائل جليلة، مؤكدين أنها من أعظم مواسم الطاعات والقربات، التي ينبغي للمسلم أن يغتنمها بالإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء والعبادة.

كما تناولت الخطبة الثانية موضوع: "العناية بالنظافة في كل الشئون العامة والخاصة"، حيث شدد الأئمة والوعاظ على أن النظافة سلوك حضاري وقيمة دينية أصيلة، تعكس رقي المجتمعات وتحضرها، مؤكدين أهمية الحفاظ على نظافة المساجد والطرق والمرافق العامة، والعناية بالنظافة الشخصية والعامة باعتبارها من مظاهر الالتزام الديني والسلوك الإنساني القويم.

وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تأتي ضمن جهود تنفيذ محاور الخطة الدعوية، والتي تستهدف مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صوره، إلى جانب التصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة، وتعزيز دور المساجد في نشر العلم والمعرفة وترسيخ قيم الحضارة.