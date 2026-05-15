أفضل طريقة لـ عمل كيكة مج سريعة بنكهة الفانيليا

إذا كنتِ تبحثين عن حلوى سريعة التحضير بدون مجهود، فإن كيكة المج بالفانيليا تعد واحدة من أسهل وصفات الحلويات التي يمكن إعدادها في دقائق قليلة داخل الميكروويف، بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

وتتميز كيكة المج بقوامها الهش وطعم الفانيليا اللذيذ، كما أنها خيار مثالي لتحضير حصة فردية دون الحاجة لاستخدام الفرن أو إعداد كميات كبيرة من الكيك.

طريقة عمل كيكة المج بالفانيليا



طريقة عمل كيكة المج بالفانيليا

المكونات:

ربع كوب دقيق متعدد الاستعمالات

2 ملعقة كبيرة سكر

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

3 ملاعق كبيرة حليب

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة حبيبات شوكولاتة

طريقة عمل كيكة مج بالفانيليا

خطوات التحضير:

ـ في كوب حراري مناسب للميكروويف، يُخلط الدقيق مع السكر والبيكنج بودر ورشة الملح جيدًا.

ـ يُضاف الحليب والزبدة المذابة والفانيليا، ثم تُقلب المكونات حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

ـ تُضاف حبيبات الشوكولاتة مع التقليب برفق.

ـ يوضع المج داخل الميكروويف لمدة تتراوح بين 70 و90 ثانية حتى تنضج الكيكة.

ـ يُفضل عدم المبالغة في الطهي حتى تظل الكيكة طرية وهشة من الداخل.

ـ تُترك دقيقة بعد إخراجها من الميكروويف قبل التقديم.

طريقة عمل كيكة المج بالفانيليا

سر نجاح كيكة المج

ينصح خبراء الطهي بعدم ترك الكيكة وقتًا أطول داخل الميكروويف، لأن الحرارة تستمر في طهيها حتى بعد إخراجها، ما يساعد في الحفاظ على القوام الطري وعدم جفافها.

كما يمكن تزيينها بالشوكولاتة السائلة أو السكر البودرة أو الآيس كريم للحصول على مذاق أكثر تميزًا.

طريقة عمل كيكة المج بالفانيليا

لماذا تعد كيكة المج خيارًا مثاليًا للتحلية؟

ـ سريعة التحضير في أقل من دقيقتين

ـ لا تحتاج إلى فرن

مناسبة لفرد أو اثنين

ـ مكوناتها اقتصادية ومتوفرة

ـ يمكن تحضيرها بنكهات مختلفة مثل الشوكولاتة أو القرفة أو النسكافيه