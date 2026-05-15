عمر جابر : الجائزة المادية حال التتويج بالكونفدرالية تحل أزمات الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام تصريحات عمر جابر نجم نادي الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وقال عمر جابر : "الجائزة المادية حال التتويج بالكونفدرالية ستساعد في حل الأزمات المادية التي يمر بها النادي".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء غدٍ السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.