شرارة تجر الباقي | عز العرب: بعض الشركات لا تطبق قواعد الائتمان

أكد هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أنه عبر في تصريحات تليفزيونية سابقة عن الأفراد في الاقتراض من القطاع غير المصرفي بدلاً من البنوك.

واضاف عز العرب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الفرق بين الشركات والبنوك السرعة في اتخاذ القرار، وبعض الشركات لا تطبق قواعد الائتمان، متابعا أن هناك بعض الشركات تعطي التمويل عن طريق انستاباي حالا.

وتابع هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن لدي قلق في هذا الموضوع بأن الشرارة الصغيرة ممكن تعمل شرارة اكبر ولو واحد وقع ممكن تعمل تأثير في الاقتصاد كله ويجر الباقي معاه.