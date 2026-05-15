التعاون يتعثر أمام الرياض بتعادل مثير ويؤجل الحسم في دوري روشن

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة فريق التعاون أمام ضيفه الرياض، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي.

شوط أول حذر ودفاع منظم

شهد الشوط الأول حذرًا واضحًا من الفريقين، مع محاولات هجومية محدودة وغياب الفاعلية أمام المرمى، لينتهي بالتعادل السلبي.

أهداف الشوط الثاني وإثارة كبيرة

افتتح الرياض التسجيل عند الدقيقة 61 عبر لياندرو أنتونيس، قبل أن يرد التعاون سريعًا بركلة جزاء في الدقيقة 67 سجلها روجير فيرنانديز بنجاح، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل.

بطاقات وتبديلات دون حسم

واصل اللقاء إثارته في الدقائق الأخيرة مع بعض البطاقات الصفراء والتبديلات الفنية، لكن دون تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بنتيجة (1-1).

ترتيب الفريقين بعد اللقاء

رفع التعاون رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، بينما وصل الرياض إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى في صراع البقاء حتى الجولة الأخيرة، حيث يحتاج إلى الفوز وانتظار نتائج المنافسين للهروب من الهبوط.