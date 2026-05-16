الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مجموعة مصر تشتعل مبكرًا.. أزمة دبلوماسية تهدد أجواء كأس العالم 2026 بسبب إيران

أحمد العيسوي

تتجه الأنظار إلى منتخب إيران، قبل أسابيع قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، لكن الحديث هذه المرة لا يتعلق فقط بالاستعدادات الفنية أو طموحات المنتخب الآسيوي في البطولة؛ بل بأزمة معقدة قد تهدد مشاركة بعض أفراد البعثة في المونديال من الأساس، وسط مخاوف متزايدة تتعلق بالحصول على التأشيرات الأمريكية.

وتأتي هذه الأزمة؛ في توقيت حساس للغاية، خاصة أن إيران تستعد لخوض منافسات واحدة من أقوى مجموعات البطولة، والتي تضم منتخب مصر إلى جانب بلجيكا ونيوزيلندا، في مجموعة ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير.

مجموعة نارية تنتظر المنتخب الإيراني

ويبدأ منتخب إيران مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب نيوزيلندا في مدينة لوس أنجلوس يوم 15 يونيو المقبل، قبل أن يلتقي منتخب بلجيكا في المباراة الثانية يوم 21 يونيو، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة مرتقبة أمام منتخب مصر في مدينة سياتل بعد 5 أيام.

وتحظى هذه المجموعة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل وجود منتخبات تمتلك تاريخًا وخبرات كبيرة، ما يجعل كل مباراة فيها بمثابة نهائي مبكر.

وداع جماهيري وسط قلق متصاعد

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران، أجواء جماهيرية حاشدة خلال وداع المنتخب قبل السفر، حيث احتشد الآلاف في ميدان الثورة لدعم اللاعبين والجهاز الفني، في مشهد حمل الكثير من الحماس والفخر الوطني، لكنه لم يَخلُ من القلق والتوتر بشأن مصير بعض أفراد البعثة.

وتخشى الأوساط الرياضية الإيرانية من إمكانية منع عدد من اللاعبين أو الإداريين من دخول الولايات المتحدة؛ بسبب القوانين الأمريكية المرتبطة بالعقوبات والاعتبارات الأمنية.

الحرس الثوري في قلب الأزمة

وتتركز الأزمة بشكل رئيسي حول بعض الأشخاص الذين سبق لهم أداء الخدمة العسكرية أو ارتبطت أسماؤهم بالحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه واشنطن كـ«منظمة إرهابية»، وهو ما قد يعقد إجراءات الحصول على التأشيرات، ويضع المنتخب أمام تحدٍ إداري وقانوني صعب قبل انطلاق البطولة.

وزادت المخاوف داخل إيران؛ بعد واقعة سابقة تم فيها منع رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم “مهدي تاج” من دخول كندا لأسباب مشابهة، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرًا مقلقًا قد يتكرر خلال منافسات كأس العالم المقبلة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك.

«فيفا» يتحرك لاحتواء الموقف

وفي محاولة لتخفيف حالة التوتر؛ أكد مسؤولون إيرانيون أنهم لم يحصلوا حتى الآن على أي ضمانات رسمية بشأن التأشيرات، إلا أنهم أشاروا إلى وجود تحركات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإيجاد حلول تضمن مشاركة المنتخب بصورة طبيعية، بعيدًا عن التعقيدات السياسية.

ويأمل الاتحاد الإيراني أن تسهم تدخلات «فيفا» في تفادي أي أزمة قد تؤثر على نزاهة البطولة أو تحرم المنتخب من الظهور الكامل في الحدث العالمي الأكبر.

استعدادات فنية رغم الضغوط

وعلى الجانب الفني، يواصل الجهاز الفني للمنتخب الإيراني تحضيراته للمونديال بعيدًا عن الجدل السياسي، حيث يستعد الفريق للدخول في معسكر تدريبي بتركيا خلال الأيام المقبلة، يتخلله عدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة منتخب غامبيا يوم 29 مايو.

ويأمل المنتخب الإيراني في الحفاظ على تركيزه داخل الملعب؛ رغم الضغوط المحيطة بالبعثة، خاصة أن الجماهير الإيرانية تعول كثيرًا على هذا الجيل لتحقيق ظهور قوي في النسخة التاريخية من كأس العالم.

مونديال تاريخي بمشاركة 48 منتخبًا

وتقام بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتشهد النسخة المقبلة مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في خطوة ينتظر أن تمنح المنافسات طابعًا أكثر تنوعًا وإثارة.

وبين الطموحات الرياضية والتعقيدات السياسية؛ يبقى منتخب إيران أمام اختبار صعب خارج المستطيل الأخضر، في وقت تترقب فيه جماهير كرة القدم حول العالم كيف ستنتهي أزمة التأشيرات قبل صافرة البداية.

منتخب مصر إيران في كأس العالم نيوزيلندا بلجيكا واشنطن

برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك

برج السرطان حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. لا تضغط على نفسك أكثر

برج الميزان حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. لا تتردد كثيرًا

حظك اليوم السبت 16 مايو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

