اتحاد العاصمة بطلا للكونفدرالية الإفريقية بركلات الترجيح على حساب الزمالك

توج اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على نادي الزمالك بركلات الترجيح 8-7 في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد القاهرة الدولي

ونجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وشهدت الدقيقة الـ 15 هدفا ملغيا للزمالك بداعي التسلل على عدي الدباغ

ونجح المهدي سليمان في إنقاذ الزمالك من هدف محقق أمام اتحاد العاصمة فى الدقيقة 18 من عمر مباراة.

وشهدت الدقيقة 29 خروج المهدس سليمان حارس مرمي الزمالك بعد إصابته ودخول محمد عواد لاستكمال اللقاء .

وفى الدقيقة 44 تصدى محمد عواد لكرة صاروخية ويمنع هدف التعادل من الدخول فى مرماه.

مع بداية الشوط الثاني ضغط الفريق الجزائرى بقوة، وهدد مرمى محمد عواد بعدة تسديدات من خارج منطقة الجزاء

وفى الدقيقة 61 دخل سيف الجزيرى ومحمد السيد بدلاً من شيكو بانزا وآدم كايد

تهي الوقت الأصلي من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد القاهرة الدولي، لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 1 - 1، ويتم الاحتكام لركلات الترجيح لحسم البطل.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمود حمدي " الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وأحمد ربيع وأحمد شريف وناصر منسي وسيف الجزيري.