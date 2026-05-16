إزالة 14 حالة تعد على مساحة 5 قراريط بالإسماعيلية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

من جانبه تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، تنفيذ إزالة لعدد ١٤ حالة تعدٍّ على مساحة ٥ قراريط و ٨٣٦ متر مربع ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٩ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٢ حتى ٢٢ مايو ٢٠٢٦، بمركز ومدينة التل الكبير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور المهندسة صفاء فضيل رئيس مركز ومدينة التل الكبير ونواب رئيس المركز والمدينة، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

وكان بيان الإزالات كالتالي:

تنفيذ إزالة لعدد ٤ حالات تعدِّ على أراضي أملاك دولة بولاية الأوقاف على مساحة ٤٨٦ متر مربع.

بجانب تنفيذ إزالة لعدد ٥ حالات تعدِّ على أراضي أملاك دولة بولاية الإصلاح الزراعي على مساحة ٢١٥ متر مربع.

كما تم تنفيذ إزالة لعدد ٤ حالات تعدِّ لمتغير غير قانوني على مساحة ١٣٥ متر مربع.

هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لحالة تعدِّ واحدة على أراضي زراعية بمساحة ٥ قراريط.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٩ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٢ حتى ٢٢ مايو ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ مايو حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٦، والمرحلة الثالثة في الفترة من ٢٧ يونيو حتى ١٧ يوليو ٢٠٢٦، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.