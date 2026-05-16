مسرح طب الزقازيق يحصد المراكز الأولى في مسابقة الثلاثة فصول على مستوى الجامعة

أكد الدكتور محمود طه عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق أنه تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حقق فريق مسرح كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق إنجازا جديدا بحصوله على لقب أفضل عرض مسرحي على مستوى الجامعة وذلك خلال مشاركته في مهرجان المسرح للثلاث فصول "مهرجان الدكتور طلبة عويضة".

اضاف عميد كلية الطب أنه تمكن فريق المسرح من تقديم أداء متميز حصد من خلاله العديد من الجوائز والمراكز الأولى حيث حصل عرض "سعد اليتيم" على المركز الأول كأفضل عرض مسرحي كما فازت رانيا حداد بالمركز الأول في أفضل ديكور ومحمد عبدالوهاب بالمركز الأول في أفضل موسيقى وألحان وإبراهيم حسن بالمركز الأول في أفضل استعراضات وعلي أبوالمجد بالمركز الأول في أفضل غناء وأشعار وعمر وفيق بالمركز الأول في أفضل إضاءة.

فيما حصل حسام مقبل على المركز الأول كأفضل ممثل دور ثان فيما حقق محمد علي المركز الثاني في أفضل إخراج وحصل حسام عبدالحميد على المركز الثاني في أفضل ملابس.

وتقدم الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري والدكتور محمد بشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأحمد يوسف مدير عام الكلية وهاني ماضي مدير رعاية الشباب بخالص التهنئة لفريق المسرح بكلية الطب البشري مشيدين بالأداء المتميز والجهد المبذول الذي يعكس حجم المواهب والإبداعات الطلابية وقدرتهم على تحقيق التميز في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية داخل الجامعة.

وأكدوا أن هذا الإنجاز يأتي في إطار دعم الجامعة المستمر للأنشطة الطلابية واكتشاف المواهب وتنمية قدرات الطلاب في مختلف المجالات بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على الإبداع والتميز.