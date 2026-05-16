ننشر.. قواعد وضوابط القبول برياض الأطفال عربي والصف الأول الابتدائي في الشرقية

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قواعد القبول بمرحلتى رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي والصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧ م وذلك حرصا منه علي مصلحة ابنائنا الطلاب ولحسن سير وانتظام العملية التعليمية.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن شروط وضوابط التقدم لمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية عربي حيث يبدأ التقدم للمستوي الأول بمرحلة رياض الأطفال عربي اعتبارا من ١ /٦ /٢٠٢٦ وحتي ٣٠ / ٦/ ٢٠٢٦ م ويتم حساب السن للقبول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي والمدارس الخاصة اعتبارا من ١ / ١٠ / ٢٠٢٦ م والحد الأدنى لسن القبول ٤ سنوات ويتم القبول تنازليا من الأعلي سنا.

كما يتم فتح المستوي الثاني فقط بالمدارس التي يوجد بها قاعة واحدة لرياض الأطفال علي الا يقل سن الأطفال المقبولين بالروضة عن ٥ سنوات ولا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام بفصول رياض الأطفال وعدم فتح قاعه جديدة أقل من الكثافات المقررة طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

كما أنه لا يجوز قبول تحويل الطفل بالمستوي الأول من روضة الي روضة اخري بنفس الادارة او إدارة اخري والإلتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة في شأن التأشيرات الواردة لقبول الطلاب بالمدارس وعلي المدرسة الإلتزام بالتعليمات الواردة من الشئون المالية والادارية فيما يخص الطوابع والدمغات المطلوبة لملف التقدم وعدم قبول أي صورة من صور التبرعات العينية او المادية أثناء استلام الملفات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي هي تقديم شهادة الميلاد الأصلية عند التقديم للالتحاق بالروضة ضمن ملف الطفل أو شهادة ميلاد كمبيوتر وضرورة وجود الكشف الطبي معتمد من التأمين الصحي الواقع في نطاق المدرسة وإقرار من ولي الأمر يفيد بقبوله نتيجة التنسيق وفق السن بمعرفة لجنة القبول وسداد المصروفات المقررة كاملة علي الطفل خلال 15 يوما بعد ظهور نتيجة التنسيق وفي حالة عدم السداد يعتبر اعتذار من ولي الأمر.

كما يشترط تقديم المستند الدال على أن الطفل مقيم بدائرة الحي أو المركز من ( بطاقة الرقم القومي- إيصال كهرباء – غاز - مياه ) لولي الأمر وتخطر جميع الروضات بهذه الشروط قبل موعد التقديم للالتحاق بالروضة ويتم عمل مقابلة للطفل ولا يعلن التنسيق إلا بعد موافقة الإدارة التعليمية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه سيتم تشكيل لجان للتنسيق علي مستوي الإدارة التعليمية والمدرسة لتكون مسؤولة عن مراجعة ومطابقة السن واستيفاء باقي الملف ومراجعة الحي السكني للمتقدمين مشيراً إلي أن شروط الموافقة علي فتح فصول جديدة لرياضي الاطفال بالمداس الرسمية عربي طبقا للمادة ٢٠ / ٢١ من القرار الوزاري رقم ١٥٤ لسنة ١٩٨٩ واللائحة التنفيذية الصادرة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وهي ان تكون المدرسة الإبتدائية التي ستلحق بها فصول رياض اطفال من المدارس التي تعمل فترة واحدة بنظام اليوم الكامل وان يكون بالمدرسة عدد مناسب من الحجرات الاضافية التي لا يؤدي تخصيصها لروضة الاطفال الي الحد من قدرة المدرسة علي استيعاب تلاميذ المرحلة الاساسية أو ارتفاع في كثافة الفصول عن المعدلات المقررة وان يتوافر في المبني شروط الصلاحيات الهندسية والفنية والصحية ويكون مزوداً بالمرافق المناسبة وبخاصة الأفنية ودورات المياه الصحية.

فيما يخصص لرياض الأطفال، حجرات بالدور الأرضي جيدة الإضاءة والتهوية وأن تحتوي كل حجرة على حوض منخفض في مستوى الأطفال وموافقة المديرية أو الإدارة التعليمية على ملائمة مبنى المدرسة وموقعها وفقا للخريطة التربوية للقرية أو الحي.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن القواعد والضوابط المنظمة للقبول للصف الأول الابتدائي عربي للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م تكون عبارة عن الاعلان في مكان واضح بالمدارس والإدارات التعليمية عن فتح باب التقدم للتسجيل الالكتروني للصف الاول الابتدائي وذلك في الفترة من ١ / ٦ /٢٠٢٦ حتى ٣٠ /٦ /٢٠٢٦ م والتقديم الكترونيا عن طريق ولي الامر من خلال موقع وزاره التربية والتعليم والتلاميذ الوافدين يقوم ولي الامر بتقديم اوراق الالتحاق في الإدارة التعليمية وتقوم جهة الاختصاص بالمراجعة وقبولهم ويمتد سن الالتحاق للتلاميذ الإعاقة البسيطة من ٦ سنوات الى ٩ سنوات.

فيما تقوم المدرسة عقب غلق الموقع بطباعه كشوف المتقدمين خلال الموقع ويتم ترتيب التلاميذ تنازليا سنا الى الاصغر سنا والقبول المبدئي والفحص خلال الفترة من ١ /٧ /٢٠٢٦ حتى ٣١ /٧ /٢٠٢٦ ميلادي ولا يجوز الامتناع عن استلام الملفات وتشكيل لجان التنسيق لمراجعه ومطابقه السن بالنسبة لشهاده الميلاد واستيفاء باقي الملف واعاده توزيع التلاميذ على المدارس.