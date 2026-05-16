محافظ القاهرة : احتفالات أسبوعية في شارع الفن بوسط المدينة
أحمد موسى: زيارة وزيرا الخارجية والنقل لإرتريا عاملة حالة قلق في إثيوبيا
معاريف: الشاباك يقلص قائمة اغتيالات قادة حماس بعد مقتل الحداد
شارع للفن بوسط البلد.. أحمد موسى: مصر تطور المباني التاريخية في قلب القاهرة
بعد تمديد وقف النار.. الجنوب اللبناني تحت القصف الإسرائيلي
حج سياحة.. وصول 7 آلاف مصري إلى الأراضي السعودية حتى الآن
محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات أعمال انشاء وتوصيل المرافق باستاد النادي المصري
قرار رسمي بحق مؤلف مسلسل فخر الدلتا في اتهامه بالتحرش
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على اتحاد العاصمة بهدف عدي الدباغ في نهائي الكونفدرالية
سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة
النصر السعودي يتأخر بهدف أمام جامبا أوساكا في نهائي أبطال آسيا
نيويورك تايمز تكشف عن موعد استئناف الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حج سياحة.. وصول 7 آلاف مصري إلى الأراضي السعودية حتى الآن

محمد الاسكندرانى

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تواصل رحلات الطيران لموسم الحج السياحي لهذا العام انطلاقها من جمهورية مصر العربية إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً للخطة المعتمدة لتسيير الرحلات للموسم الحالي، وذلك في إطار جهودها لمتابعة منظومة انطلاق رحلات الحج السياحي.

7 آلاف حاج يصلون السعودية 

وبلغ عدد حجاج السياحة الذين وصلوا إلى الأراضي السعودية حتى الآن نحو 7000 حاج، عبر مطاري الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك ضمن منظومة تشغيل منظمة، تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر والوصول.

ومن جهتها، أكدت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، تولي اهتماماً بالغاً بمتابعة كل مراحل رحلة حجاج السياحة المصريين، وكذلك للتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية؛ بما يضمن انسيابية الإجراءات وتيسيرها، ويوفر أقصى درجات الراحة للحجاج خلال أداء المناسك.

وأوضحت أن لجان بعثة الوزارة المتمثلة في كل من “لجنة مطار القاهرة الدولي” الخاصة بتسفير وإنهاء إجراءات سفر حجاج السياحة، و"لجنة جدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي"، و"لجنة المدينة بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي" المختصين باستقبال هولاء الحجاج والعمل على سرعة إنهاء إجراءات الدخول والتأكد من استلامهم الأمتعة، إلى جانب متابعة نقلهم إلى أماكن الإقامة وتقديم كل أوجه الدعم لهم، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالأراضي السعودية؛ بما يضمن تجربة آمنة لحجاج السياحة طوال فترة أداء المناسك.


ويأتي ذلك، في ضوء الاستعدادات المكثفة التي تنفذها الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بمواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين، وضمان تجربة حج متميزة، تتسم بالجودة والرعاية الكاملة، منذ مغادرتهم أرض الوطن، وحتى عودتهم سالمين.

ومن المقرر أن تستمر رحلات طيران الحج السياحي حتى يوم 22 مايو الجاري؛ لنقل نحو 35 ألف حاج من المستويين الاقتصادي والـ 5 نجوم؛ في إطار خطة تشغيل متكاملة تضمن تقديم خدمات متميزة لكل الحجاج.

