إبراز الهوية البصرية.. محافظ بورسعيد يتابع تطوير ورفع كفاءة ساحة النصر بحي المناخ| صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة “ساحة النصر” بحي المناخ، والأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة بكورنيش بورسعيد السياحي في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال على أرض الواقع.

إبراز الطابع الحضاري

وتابع محافظ بورسعيد الأعمال التنفيذية الجارية على أرض الواقع، والتي تشمل استكمال أعمال الحفر ووضع طبقة الأساس الجديدة بالساحة، إلى جانب أعمال التخطيط واللاندسكيب، وأعمال التجميل بالساحة بالكامل، وذلك تمهيدًا للانتهاء من المشروع وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وشدد المحافظ على ضرورة إبراز الهوية البصرية المميزة لمدينة بورسعيد خلال أعمال التطوير، مؤكدا أن منطقة “ساحة النصر” تعد من أبرز المواقع الحيوية المطلة على كورنيش بورسعيد وتمثل واجهة سياحية مهمة تستقبل المواطنين والزائرين.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل وسرعة الإنجاز، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مؤكد على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.