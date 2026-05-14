83 مليون جنيه حصيلة البيع اليوم لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط والإسكندرية

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد برئاسة محمد النوتى والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط برئاسة نبيل بدر والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٦ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ١٠٥ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك بورسعيد ودمياط والإسكندرية .

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٣٠ لوط سيارات جمارك بورسعيد بمبلغ ٢٤ مليون و٦٦٥ ألف جنيه ، ومصادرة تأمين ١ لوط بمبلغ ٥٠ ألف جنيه ، وبيع ٩ لوط بضائع جمارك بورسعيد بمبلغ ١١ مليون و ٣٥٤ ألف و٤٠٠ جنيه ،وبيع ٤ لوط بضائع جمارك دمياط بمبلغ ٢٥ مليون و ٨١٠ ألف جنيه وبيع ٧ لوط بضائع جمارك الإسكندرية بمبلغ ٢٠ مليون و ٧٧٥ ألف و٧٠٠ جنيه .

وبذلك يبلغ إجمالى عدد اللوطات المباعة ٥٠ لوط سيارات وبضائع بمبلغ إجمالى ٨٢ مليون و٦٥٥ ألف و٤٠٠ جنيه .