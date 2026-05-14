بالأرقام.. ماذا فعلت الدولة لتحسين المستوى المعيشي للأسر ؟

شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة توجهًاً واضحًا نحو الارتقاء بمستوى معيشة الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. وقد تبنّت الحكومة المصرية مجموعة متكاملة من السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تحسين جودة الحياة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، وتسعى إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا، يتمتع أفراده بمستوى معيشي لائق وحياة كريمة.

ووفقا لبيانات احصائية صادرة اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بمناسبة اليوم العالمي، نوضح بالارقام تفاصيل الدعم المقدم لتحسين معيئة الاسرة المصرية.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

فقد رفعت الدولة مخصصات الإنفاق العام على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 742.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، مقابل 635.9 مليار جنيه لموازنة العام المالي السابق أي بمعدل نمو (16.8%).

زيادة مخصصات دعم السلع التموينية

زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 160 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، مقابل 134.2 مليار جنيه لموازنة العام المالي السابق أي بمعدل نمو (19.3%)، وتشمل دعم رغيف الخبز والذي بلغ 116 مليار جنيه بموازنة 2025/2026.

دعم الإسكان الاجتماعي

13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بموازنة العام المالي 2025 /2026 مقابل 11.9 مليار جنيه لموازنة العام المالي السابق بمعدل نمو (14.3%).

مساعدات الضمان الاجتماعي

54 مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعي، ليبلغ عدد الاسر المستفيدة إلى 5.2 مليون أسرة.

بينما 147 مليون جنيه لمعاش الطفل ليبلغ عدد الاسر المستفيدة إلى 30 ألف أسرة.

إعانات الشئون الاجتماعية

كما بلغت إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة إلى 1.5 مليار جنيه لتستفيد منه 23 ألف أسرة.

مستهدفات المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

البدء في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" بالخطة الاستثمارية لعام 2025/2026 باستثمارات 25 مليار جنيه في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، لتغطى هذه المرحلة 20 محافظة.

مخصصات الصحة

بلغت مخصصات الصحة في موازنة العام المالي 2025 /2026 نحو 618 مليار جنيه، بزيادة نحو 122.3 مليار جنيه عن العام السابق).

مخصصات التعليم

بلغت مخصصات التعليم ما قبل الجامعي 684.7 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي إلى 358.2 مليار جنيه والبحث العلمي إلى 173 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026.