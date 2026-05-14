سهولة وسرعة تسليم بطاقات نسك فور وصول حجاج السياحة

شهدت عملية تسليم بطاقات “نسك” الي ضيوف الرحمن من حجاج السياحة سهولة كبيرة، ويتم تسليم البطاقات للحجاج فور وصولهم إلى أماكن إقامتهم بكل من مكة والمدينة، وتعد بطاقة نسك الهوية الأساسية للحجاج بكافة الدول الإسلامية وبطاقة مروره في كافة مسارات الحج منعا لاي حج مخالف

يأتي ذلك في ظل التعاون والتنسيق التام بين بعثة الحج السياحي من الوزارة وغرفة الشركات ممثلة لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وبين شركة خدمة الحجاج، التي قامت بتجهيز البطاقات وتسليمها إلى مندوبي الشركات، وتوزيعها فورا على الحجاج بسهولة ويسر فور وصولهم.



لجان بمكة والمدينة

وقد كلفت شركة خدمة الحجاج عدة لجان مخصصة فقط لاستخراج وتسليم بطاقة نسك إلى الحجاج فور وصولهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بتنسيق تام بين الغرفة ممثلة في لجنة السياحة الدينية برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس الادارة وشركة خدمات الحجاج.

وكانت لجنة السياحة الدينية بالغرفة قد وجهت خطابا إلى رؤساء تضامن حج 1447 هجرياً ، أكدت اللجنة في خطابها انه بالإشارة إلى توزيع بطاقات نسك علي الحجاج من قبل الشركة ، فإننا نرجو ما يلي:-

1- ضرورة وحتمية إخطار رئيس مركز الضيافة بالبيانات التالية :-

أسماء الحجاج - ارقام جوازاتهم - أماكن إقامتهم - رقم رحلة الوصول - توقيتاتها - تاريخ الوصول - أسم المشرف المصاحب للحجاج - رقم هاتفه) وذلك قبل وصول الحجاج بـ48 ساعة على الأقل.

2- جمع جوازات الحجاج فور وصولهم، وتوجه مشرف الشركة بأصول الجوازات وكشف بيانات الحجاج إلي شركة خدمة الحجاج لاستلام بطاقات نسك مع تطبيق هذه الآلية سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وشددت اللجنة على أن توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة والفعلية مبكراً هي الوسيلة الوحيدة لتسليم مشرف الشركة البطاقات في أسرع وقت ممكن.

