84 جنيها .. نصيب الطالب الواحد في خامات امتحانات الدبلومات الفنية 2026

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا عاجلا لمديري مديريات التربية والتعليم ، فى إطار الاستعداد لامتحانات ( التقييم النهائي ) الدبلومات الفنية بالمدارس الفنية المطبقة للبرامج المطورة المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل للعام الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .

شمل خطاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- الذي حصل موقع صدى البلد على صورة منه - تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، تنص على توفير جميع الخامات اللازمة لأداء طلاب الدبلومات الفنية للتقييم النهائي بالمدارس الفنية بنوعياتها المختلفة ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها الرسمي ، أنها سوف توافي مديري مديريات التربية والتعليم ، بأمر الدفع الخاص بشراء الخامات فور صدوره من الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة ، على أن يتم تسوية المبلغ خلال شهر من تاريخ الصرف ، علماً بأن نصيب الطالب الواحد في الخامات لهذا العام ٢٠٢٦ يقدر بمبلغ ( ٨٤.٦٧ جنيها ) طبقاً للقرار الوزاري رقم ٧٨ بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٨ .

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه نظراً لوجود عجز في أعداد هيئات التدريس بالمدارس الثانوية الفنية بكافة نوعياتها مما يترتب عليه عدم كفاية تلك الأعداد للقيام بأعمال الملاحظة بلجان سير الامتحان أثناء فترة انعقاد الامتحانات التحريرية مما يؤثر تأثيراً مباشرا على سير امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بالصورة المثلى والمرجوة منها ، تقرر :

التنسيق مع كافة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بكافة الإدارات التعليمية ، بأن يتم سد العجز فى اعداد الملاحظين، وجميع المشاركين فى اعمال الامتحانات عن طريق الاستعانة بالعاملين فى الجهات التالية: (المديرية التعليمية - الإدارات التعليمية المتابعة للمديرية - مدارس التعليم الأساسي "الإبتدائية - الإعدادية") ، وذلك قبل بدء الامتحانات التحريرية الدبلومات الفنية حفاظا على حن سير أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه مسئولي لجان سير الامتحان أثناء فترة عقد الامتحانات التحريرية

ومن المقرر أن تنطلق بداية امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026