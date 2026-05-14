قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامبا أوساكا يشتكي حرارة الرياض الحارقة قبل نهائي آسيا 2 أمام النصر
عراقجي: العالم أدرك قوة إيران وقدرتها على قلب المعادلات الإقليمية
الداخلية: إيقاف فرد شرطة عن العمل بسبب سوء التعامل مع متسول داخل القطار في سوهاج
اضطرابات النوم عند الكبار.. متى تكون عرضًا عابرًا وهل تحتاج تقييمًا طبيًا؟
رفع الباعة المخالفين.. محافظة الجيزة تعيد الانضباط لشارع ناهيا ومحيط المزلقان ببولاق الدكرور
عودة شبج القرصنة .. بكري يكشف تفاصيل اختطاف سفينة على متنها 8 بحارة مصريين
وفاة الفنان الشاب محمد حسن الجندي بشكل مفاجئ
محمد أبو العينين في عيد العمال: العامل المصري أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة
مصطفى بكري: مصر لاعب إقليمي أساسي وزيارة ماكرون تعكس ثقة العالم في استقرارها
مصطفى بكري: زيارة ماكرون لمصر تؤكد قوة الدولة واستقرارها في إقليم مضطرب
شعيب راشد يحذف جميع حلقات “سوار شعيب” من يوتيوب: خوفًا من الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

84 جنيها .. نصيب الطالب الواحد في خامات امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا عاجلا لمديري مديريات التربية والتعليم ، فى إطار الاستعداد لامتحانات ( التقييم النهائي ) الدبلومات الفنية بالمدارس الفنية المطبقة للبرامج المطورة المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل للعام الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .

شمل خطاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- الذي حصل موقع صدى البلد على صورة منه -  تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، تنص على توفير جميع الخامات اللازمة لأداء طلاب الدبلومات الفنية للتقييم النهائي بالمدارس الفنية بنوعياتها المختلفة ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها الرسمي ، أنها سوف توافي مديري مديريات التربية والتعليم ، بأمر الدفع الخاص بشراء الخامات فور صدوره من الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة ، على أن يتم تسوية المبلغ خلال شهر من تاريخ الصرف ، علماً بأن نصيب الطالب الواحد في الخامات لهذا العام ٢٠٢٦ يقدر بمبلغ ( ٨٤.٦٧ جنيها ) طبقاً للقرار الوزاري رقم ٧٨ بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٨ .

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2026 

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه نظراً لوجود عجز في أعداد هيئات التدريس بالمدارس الثانوية الفنية بكافة نوعياتها مما يترتب عليه عدم كفاية تلك الأعداد للقيام بأعمال الملاحظة بلجان سير الامتحان أثناء فترة انعقاد الامتحانات التحريرية مما يؤثر تأثيراً مباشرا على سير امتحانات الدبلومات الفنية 2026  بالصورة المثلى والمرجوة منها ، تقرر :

 التنسيق مع كافة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بكافة الإدارات التعليمية ، بأن يتم سد العجز فى اعداد الملاحظين، وجميع المشاركين فى اعمال الامتحانات عن طريق الاستعانة بالعاملين فى الجهات التالية: (المديرية التعليمية - الإدارات التعليمية المتابعة للمديرية - مدارس التعليم الأساسي "الإبتدائية - الإعدادية") ، وذلك قبل بدء الامتحانات التحريرية الدبلومات الفنية حفاظا على حن سير أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه مسئولي لجان سير الامتحان أثناء فترة عقد الامتحانات التحريرية

ومن المقرر أن تنطلق بداية امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الدبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

أسعار باقات الإنترنت الجديدة في مصر اليوم 14 مايو 2026

أسعار باقات الإنترنت الجديدة في مصر اليوم 14 مايو 2026

لايف تيك توك

مقطع "عبود الموسى".. شاعر سوري يتصدر التريند بسبب الذكاء الاصطناعي

منتخب مصر

بدأ العد التنازلي.. ما مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026؟

بالصور

لتسريع التعافي.. المشي بعد العمليات الجراحة يقلل المضاعفات

المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي

بخلاف تقليل التلوث .. تأثير غير متوقع لزراعة النباتات في شرفة منزلك

النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة
النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة
النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة

امتداد حريق بمصنع كرتون عقب اشتعال آخر بمصنع بويات بالعاشر من رمضان.. صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

دراسة تكشف.. عادة واحدة يوميا تحافظ وزنك بعد فقدانه

خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد