وفاة والد نادر شوقي وكيل اللاعبين.. تشييع الجثمان غدًا من مسجد الشرطة والعزاء بـ عمر مكرم

تلقى وكيل اللاعبين نادر شوقي، اليوم الخميس، نبأً صادمًا بوفاة والده، في خبر أثار حالة من الحزن داخل الوسط الرياضي، نظرًا لمكانة شوقي ودوره البارز في عدد من أبرز صفقات كرة القدم المصرية خلال السنوات الأخيرة.

موعد الجنازة ومراسم التشييع

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة غدًا الجمعة، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، على أن يتم تشييع الجثمان عقب الصلاة، وسط حضور أسرة الفقيد وعدد من المقربين من الوسط الرياضي.

كما تقرر أن يُقام العزاء في مسجد عمر مكرم بالقاهرة، حيث من المنتظر أن يشهد حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية لتقديم واجب العزاء.

نادر شوقي.. اسم بارز في عالم انتقالات اللاعبين

ويُعد نادر شوقي واحدًا من أبرز وكلاء اللاعبين في مصر، وارتبط اسمه بعدد من الصفقات المهمة في الكرة المصرية، كان من بينها صفقة انتقال أحمد سيد «زيزو» من نادي الزمالك إلى النادي الأهلي خلال الموسم الماضي، وهي الصفقة التي أثارت جدلًا واسعًا في حينها.

“اللهو الخفي” في صفقة زيزو

وكان شوقي قد تحدث في وقت سابق خلال ظهوره ببرنامج «أقر واعترف» عبر قناة النهار، مؤكدًا أنه كان بمثابة “اللهو الخفي” وراء صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي، موضحًا أنه تحرك في هذا الملف بدافع القناعة الشخصية والرغبة في إتمام الصفقة دون أن يكون له مصلحة مباشرة.