هند الضاوي: أمريكا تعتبر الصين الدولة الوحيدة القادرة على تهديد هيمنتها العالمية

قالت الإعلامية هند الضاوي إن الولايات المتحدة الامريكية تعتبر الصين الدولة الوحيدة القادرة على تهديد هيمنتها العالمية، وهو ما يجعل طبيعة العلاقة بين البلدين عاملًا حاسمًا في رسم ملامح النظام الدولي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت هند الضاوي خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الصين لم تتراجع في أي من الملفات الخلافية، رغم الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن بكين واصلت تمسكها بمواقفها الاستراتيجية على مختلف الأصعدة.

وأضافت هند الضاوي أن ملف التكنولوجيا يُعد من أبرز وأعقد الملفات العالقة بين واشنطن وبكين، في ظل الصراع المتصاعد حول التفوق التكنولوجي وسلاسل الإمداد والصناعات المتقدمة، وأشارت إلى أن ملف تايوان يمثل خطورة خاصة بالنسبة للصين، لافتة إلى أن الخارجية الصينية أكدت في أكثر من مناسبة أن تايوان تمثل «خطًا أحمر» لا يمكن التنازل عنه.

وتابعت: هناك دعم أمريكي قوي لتايوان، ما يزيد من حدة التوتر بين القوتين الصينية والامريكية وهذا التشابك في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية يجعل الصراع الأمريكي–الصيني مؤثرًا بشكل مباشر على استقرار العالم خلال الفترة المقبلة".