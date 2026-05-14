هند الضاوي: العالم يترقب نتائج زيارة ترامب إلى الصين في "لقاء الجبابرة"

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن أنظار العالم تتجه إلى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، في زيارة وُصفت من قبل مراقبين بأنها «لقاء الجبابرة»، لما تحمله من دلالات سياسية واقتصادية كبرى على الساحة الدولية.

وأوضحت هند الضاوي خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الولايات المتحدة تُعد القوة الكبرى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في حين تمثل الصين «النمر الصاعد» الذي بات رقمًا صعبًا في معادلة الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعكس حجم التنافس الاستراتيجي بين القوتين.

وأضافت هند الضاوي أن ترامب، منذ ولايته الأولى، كان يرى الصين المنافس الوحيد القادر على إلحاق ضرر حقيقي بالهيمنة الأمريكية على مستوى العالم، مؤكدة أنه الرئيس الأمريكي الوحيد الذي زار الصين خلال ولايته الأولى ثم عاد لزيارتها مجددًا في ولايته الثانية، ما يعكس مركزية الملف الصيني في رؤيته السياسية والاقتصادية.

وأشارت هند الضاوي في تصريحاتها بالتأكيد على أن نتائج هذه الزيارة ستترك تأثيرًا مباشرًا على مستقبل العلاقات الدولية ومسار الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.