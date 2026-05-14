منار غانم: الانخفاض الحقيقي في درجات الحرارة يبدأ الثلاثاء المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الخميس تراجعًا نسبيًا في حدة الموجة الحارة مقارنة بالأيام الماضية، بعدما سجل أمس أعلى معدلات الحرارة خلال الفترة الحالية.

انخفاض الحرارة

وأوضحت غانم، في تصريحات صحفية، أن انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف لا يعني انتهاء الموجة الحارة، حيث تستمر الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من المعدلات المعتادة لهذا الوقت من السنة.

وأضافت أن الطقس يشهد اليوم ارتفاعًا واضحًا في درجات الحرارة، بينما تبدأ الأجواء في التحسن النسبي خلال يومي الجمعة والسبت، لتسجل درجات الحرارة مستويات تدور حول أوائل الثلاثينيات.

وأشارت إلى أن الارتفاعات تعود مجددًا يومي الأحد والاثنين، في ظل استمرار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية بين فصلي الربيع والصيف.

كما توقعت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن يبدأ الانخفاض الحقيقي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يسهم في عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأكدت أن هذه التغيرات الجوية تعد طبيعية خلال النصف الثاني من فصل الربيع، خاصة مع الاقتراب من فصل الصيف، حيث تتكرر موجات الحر والتقلبات الجوية بشكل معتاد