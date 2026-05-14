تقرير إسرائيلي يكشف عن قناة تواصل سرية بين طهران وترامب

كشف تقرير بثته "القناة 14 " الإسرائيلية عن وجود اتصالات سرية ومباشرة بين القيادة الإيرانية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، رغم التصعيد العلني وتبادل التصريحات العدائية بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب التقرير، يتولى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مهمة نقل الرسائل بشكل مباشر عبر اتصالات هاتفية مع مسؤولين أميركيين، في مؤشر وصفه التقرير بأنه يعكس حجم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها طهران.

وأشار التقرير إلى أن الجانب الإيراني طرح خلال هذه المحادثات مقترحين أساسيين للخروج من أزمة العقوبات الأميركية. ويتمثل المقترح الأول في رفع الحصار الأميركي بشكل أحادي، مقابل فرض إيران رسوماً على السفن العابرة لمضيق هرمز.

أما المقترح الثاني، فيتضمن مطالبة واشنطن بدفع تعويضات مالية ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، مقابل ضمان حرية الملاحة في المضيق دون فرض أي رسوم.

وأضاف التقرير أن إدارة ترامب رفضت المقترحات الإيرانية بشكل قاطع، مؤكدة تمسكها بسياسة “الضغط الأقصى” تجاه إيران، في وقت ترى فيه واشنطن أنها تمتلك أوراق القوة في المرحلة الحالية.

وخلص التقرير إلى أن الاتصالات السرية كشفت عن حاجة إيران الملحة إلى الموارد المالية، ومحاولتها إيجاد منفذ لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.