سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 مايو 2026 في البنوك
هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟
زعيم الديمقراطيين يحذر ترامب: لا يجب المساومة على تايوان تحت أي ظرف
طقس الجمعة.. شبورة مائية صباحا وحرارة شديدة بالجنوب تتخطى حاجز الـ 40
أسامة كمال: العالم يتجه لنظام دولي جديد بعد لقاء ترامب وشي جين بينج
زيادة تقترب من ألف جنيه خلال 48 ساعة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بنهاية التعاملات
مثلث برمودا يثير الجدل بعد اكتشاف لغز اختفاء السفن.. ما القصة؟
الجهاز الطبي لمنتخب الشباب ينجح في إنقاذ لاعب عمان
أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب
توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد
محمد حمدي يبدأ المرحلة الثالثة من التأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي
فن وثقافة

لا يمكن أن أسيء قولًا أو فعلًا.. هند صبري: حبي لمصر مفيهوش شك

هند صبري
هند صبري
سعيد فراج

حلت النجمة هند صبري ضيفة على برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث تحدثت عن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول التشكيك في حبها لمصر، مؤكدة رفضها التام لمثل هذه الاتهامات.

وقالت هند صبري خلال اللقاء: “لا يمكن التشكيك في حبي لمصر، ولا يمكن أن أسيء إليها قولًا أو فعلًا”، مشددة على ارتباطها العميق بالبلد الذي تعيش فيه منذ سنوات طويلة.

وأوضحت أنها استقرت في مصر منذ سنوات، وتزوجت من مصري، كما أن بناتها مصريات، مؤكدة أن حياتها وعائلتها جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، وهو ما يجعل أي تشكيك في انتمائها أمرًا غير مقبول بالنسبة لها.

سبب الهجوم على السوشيال ميديا

وخلال الحلقة، وجهت منى الشاذلي سؤالًا لطلبة كلية الإعلام الحاضرين في الاستوديو حول سبب الهجوم السريع على الشخصيات العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكدوا أن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم التحقق من المعلومات قبل تداولها.

وأشار الطلاب إلى أن التسرع في الحكم يخلق أزمات غير حقيقية، موضحين أنه مع قليل من التفكير والتدقيق، يتضح أن هند صبري بعيدة تمامًا عن أي تشكيك في حبها لمصر.

كما أعربت هند صبري عن تقديرها الكبير لمصر وقيادتها، موجهة الشكر على ما وصفته بالدعم والاستقرار، مؤكدة اعتزازها بكونها جزءًا من هذا المجتمع.

وفي ختام حديثها، أشارت إلى فخرها بالمشاركة في عدد من الأعمال المصرية المهمة، من بينها مسلسل هجمة مرتدة وفيلم الممر، الذي حظي باهتمام واسع، مؤكدة أن مشاركتها في هذا العمل كانت محطة خاصة في مسيرتها، خاصة وأنها تشرفت بالوقوف بسببه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتمت بالتأكيد على أن علاقتها بمصر ليست مجرد إقامة، بل هي علاقة انتماء حقيقي، مشددة على أنها لا ترى نفسها إلا جزءًا من هذا الوطن الذي منحها الكثير على المستويين الشخصي والمهني وأنها تنتمي لمصر وتونس وتفتخر بمسيرتها الكبيرة بين البلدين.

