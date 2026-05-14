لا يمكن أن أسيء قولًا أو فعلًا.. هند صبري: حبي لمصر مفيهوش شك

حلت النجمة هند صبري ضيفة على برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث تحدثت عن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول التشكيك في حبها لمصر، مؤكدة رفضها التام لمثل هذه الاتهامات.

وقالت هند صبري خلال اللقاء: “لا يمكن التشكيك في حبي لمصر، ولا يمكن أن أسيء إليها قولًا أو فعلًا”، مشددة على ارتباطها العميق بالبلد الذي تعيش فيه منذ سنوات طويلة.

وأوضحت أنها استقرت في مصر منذ سنوات، وتزوجت من مصري، كما أن بناتها مصريات، مؤكدة أن حياتها وعائلتها جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، وهو ما يجعل أي تشكيك في انتمائها أمرًا غير مقبول بالنسبة لها.

سبب الهجوم على السوشيال ميديا

وخلال الحلقة، وجهت منى الشاذلي سؤالًا لطلبة كلية الإعلام الحاضرين في الاستوديو حول سبب الهجوم السريع على الشخصيات العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكدوا أن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم التحقق من المعلومات قبل تداولها.

وأشار الطلاب إلى أن التسرع في الحكم يخلق أزمات غير حقيقية، موضحين أنه مع قليل من التفكير والتدقيق، يتضح أن هند صبري بعيدة تمامًا عن أي تشكيك في حبها لمصر.

كما أعربت هند صبري عن تقديرها الكبير لمصر وقيادتها، موجهة الشكر على ما وصفته بالدعم والاستقرار، مؤكدة اعتزازها بكونها جزءًا من هذا المجتمع.

وفي ختام حديثها، أشارت إلى فخرها بالمشاركة في عدد من الأعمال المصرية المهمة، من بينها مسلسل هجمة مرتدة وفيلم الممر، الذي حظي باهتمام واسع، مؤكدة أن مشاركتها في هذا العمل كانت محطة خاصة في مسيرتها، خاصة وأنها تشرفت بالوقوف بسببه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتمت بالتأكيد على أن علاقتها بمصر ليست مجرد إقامة، بل هي علاقة انتماء حقيقي، مشددة على أنها لا ترى نفسها إلا جزءًا من هذا الوطن الذي منحها الكثير على المستويين الشخصي والمهني وأنها تنتمي لمصر وتونس وتفتخر بمسيرتها الكبيرة بين البلدين.