تعليمات صارمة من كاف قبل نهائي الكونفدرالية

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تفاصيل الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مع ناديي الزمالك واتحاد العاصمة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مؤكدًا أن الاجتماع شهد التشديد على عدد من التعليمات التنظيمية المهمة الخاصة بالمباراة والاحتفالات الرسمية عقب اللقاء.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج «ستاد المحور»، أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي شددوا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المحددة داخل أرضية الملعب، خاصة فيما يتعلق بمراسم التتويج وتسليم الميداليات والكأس للفريق الفائز.

منع التواجد داخل الملعب أثناء مراسم التتويج

وأشار الغندور إلى أن «كاف» أخطر الناديين بشكل واضح بعدم السماح بتواجد أسر اللاعبين أو أي مسؤولين أو لاعبين خارج القائمة الرسمية داخل أرض الملعب أثناء مراسم تسليم الميداليات أو الكأس، وذلك من أجل الحفاظ على التنظيم وخروج الاحتفالية بالشكل اللائق الذي يتناسب مع أهمية الحدث القاري الكبير.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي أكد أن التواجد داخل الملعب خلال مراسم التتويج سيكون مقتصرًا فقط على اللاعبين المقيدين في القائمة الرسمية، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية المصرح لها بالتواجد وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

السماح بالنزول بعد انتهاء الاحتفالات الرسمية

كما أوضح الغندور أن «كاف» أبلغ مسؤولي الزمالك واتحاد العاصمة بأنه سيتم السماح لأسر اللاعبين والمسؤولين واللاعبين غير المقيدين بالنزول إلى أرضية الملعب عقب انتهاء جميع المراسم الرسمية الخاصة بالتتويج، وذلك من أجل الاحتفال مع الفريق بصورة طبيعية بعد الانتهاء من تسليم الكأس والميداليات والتقاط الصور الرسمية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الاتحاد الأفريقي لتنظيم النهائي بصورة احترافية، بما يضمن خروج الحدث بالشكل المناسب أمام الجماهير ووسائل الإعلام المختلفة