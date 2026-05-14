موعد المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال مدرب الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي لـ" معتمد جمال" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ الجمعة باستاد القاهرة الدولي، قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر عمر جابر قائد الفريق، المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة.

مؤتمر مدرب اتحاد العاصمة

ويُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بلامين نداي المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة في الثانية والنصف ظهر الغد بحضور قائد الفريق.

مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد 5 يوليو في الجزائر يوم السبت الماضي، انتهى بفوز اتحاد العاصمة بهدف دورن رد.