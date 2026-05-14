برلماني: مصر تراهن على الإنسان ومبادرات التعليم بوابة العبور للمستقبل

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده الدولة المصرية من إطلاق مبادرات نوعية في مجال التعليم والتدريب، وفي مقدمتها مبادرة “المليون رخصة دولية”، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتأهيله لمتطلبات سوق العمل العالمي.

وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن تأكيد رئيس الوزراء على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، يمثل ترجمة عملية لسياسات الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف إعداد جيل يمتلك المهارات الحديثة في التكنولوجيا واللغات وريادة الأعمال.

قدرة الشباب على المنافسة في الاقتصاد العالمي

وأضاف أن هذه الجهود تمثل تحولًا مهمًا في فلسفة التعليم من مجرد التلقين إلى الإبداع والابتكار، بما يضمن خلق فرص عمل حقيقية داخل مصر وخارجها، ويعزز من قدرة الشباب على المنافسة في الاقتصاد العالمي.

وأشار النائب إلى أن الدولة لم تعد تتعامل مع التعليم باعتباره خدمة تقليدية، بل أصبح مشروعًا وطنيًا متكاملًا يربط بين التدريب وسوق العمل والتنمية الاقتصادية.

واختتم النائب أحمد جابر تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان هو الضمان الحقيقي لقوة الدولة واستقرارها، وأن ما يتم تنفيذه اليوم سيؤسس لمستقبل أكثر قدرة على التقدم والريادة.