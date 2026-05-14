الحرارة 40 على القاهرة الأحد المقبل.. تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.



وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" بدانا النصف الثاني من فصل الربيع الذي يحمل سمات فصل الصيف ".



وتابعت منار غانم :" في النصف الثاني من فصل الربيع يتم تسجيل اعلى درجة حرارة خلال العام "، مضيفا:" درجات الحرارة قد تصل لـ 47 و 48 درجة مئوية ".

واكملت منار غانم :" نمر بارتفاعات في قيم درجات الحرارة ودرجة الحرارة على القاهرة اليوم سجلت 39 درجة مئوية ".

وتابعت منار غانم :" درجة الحرارة غدا على القاهرة من 32 لـ 33 درجة مئوية "، مضيفة:" بداية من يوم الاحد سوف نشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة وقد تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة ويجب تجنب التعرض لدرجات الحرارة المباشرة "