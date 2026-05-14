أخبار التوك شو: طفرة الصادرات الزراعية المصرية وتجاوزها 3.7 مليون طن منذ بداية 2026.. والأرصاد تعلن عن حالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

طفرة الصادرات الزراعية المصرية وتجاوزها 3.7 مليون طن منذ بداية 2026

رصد برنامج “صباح الخير يا مصر”، التطور الكبير الذي تشهده الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة الحالية، في ظل الجهود الحكومية المستمرة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في حجم التصدير إلى الأسواق العالمية.

شراكة مصرية عالمية لتأهيل الشباب.. مدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وزير التعليم: الاستثمار في الإنسان أساس التنمية.. ونعمل على تعزيز المهارات والتدريب الرقمي

ألقى وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، كلمته خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل الدولي، والتي جاءت كالتالي:

ترامب: أدعو الرئيس الصيني إلى زيارة البيت الأبيض في 24 سبتمبر

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني إلى زيارة البيت الأبيض في 24 سبتمبر، مشيرا إلى أن الشعبان الأمريكي والصيني يتشاركان في الكثير من القواسم المشتركة.

مدبولي: الرخص الدولية خطوة محورية لتمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل العالمي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في احتفالية صندوق تطوير التعليم التي أُقيمت نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تسليم الرخص الدولية لمزاولة المهن يمثل خطوة مهمة ومحورية ضمن جهود الدولة لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

نصائح وتحذيرات قبل شراء الأضحية.. البيطريون يكشفون علامات الغش وأسس الاختيار السليم

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين باختيار الأضحية المناسبة، وسط تحذيرات من الأطباء البيطريين بشأن بعض أساليب الغش المنتشرة في الأسواق.

إنارة جديدة وتوحيد شكل الكافتيريات.. تفاصيل استعداد بورسعيد لصيف 2026

أكد محمد الغزاوي، مدير مكتب “صدى البلد” ببورسعيد، أن المحافظة تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال موسم صيف 2026، في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الشاطئ العام وتحسين الخدمات المقدمة للمصطافين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس اهتمامًا متزايدًا بالسياحة الداخلية.

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل إلى 42 درجة

حذّرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة اليوم، الخميس 14 مايو 2026، مؤكدة أن البلاد تتأثر بموجة حارة قوية تؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 مايو .. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 14 مايو 2026.




























