ارتفاع الصادرات الزراعية وضبط لحوم منتهية الصلاحية وإزالة تعديات على الأراضي.. الزراعة في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 1 وحتى 7 مايو الجاري

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الأول من مايو 2026، في إطار جهودها لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال حزمة من الفعاليات والقرارات والإجراءات التنفيذية التي شملت مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

فيما يتعلق بالفعاليات والزيارات الرسمية، أجرى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جولة ميدانية بالمتحف الزراعي ومعرض زهور الربيع، برفقة وزيري العمل والمجالس النيابية وعدد من المسؤولين، حيث تم تفقد الأنشطة والمعروضات والوقوف على جهود تطوير المتحف وتعظيم الاستفادة منه كصرح ثقافي وتوعوي يعكس تاريخ الزراعة المصرية.

وفي ملف الصادرات الزراعية، أعلن وزير الزراعة وصول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 3.7 مليون طن منذ بداية العام، ما يعكس استمرار الأداء القوي للصادرات وزيادة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، مدعوما بتطبيق منظومة رقابية متكاملة تضمن جودة وسلامة المنتجات.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الوزير في اجتماعات الهيئات المالية العربية، إلى جانب مشاركته في مؤتمر الشراكة الزراعية المصري الهولندي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الابتكار الزراعي ونقل التكنولوجيا ودعم الاستثمار في القطاع الزراعي، بما يسهم في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

وفي مجال البحث العلمي والتطوير، شارك معهد بحوث الصحة الحيوانية في ملتقى التوظيف بجامعة الملك سلمان الدولية، مستعرضا إمكانياته البحثية والتشخيصية، فضلا عن تنفيذ 7 حقول إرشادية بمحافظة الوادي الجديد، بهدف دعم الزراعة في المناطق الصحراوية وتحسين إنتاجية المحاصيل تحت ظروف البيئة الجافة.

أما في قطاع الري وتحسين الأراضي، فقد تم اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلات نهايات الترع بمحافظة الشرقية، إلى جانب تنفيذ أعمال لرفع كفاءة شبكات الصرف وتحسين خواص التربة الزراعية، بما ينعكس إيجابا على الإنتاجية الزراعية وترشيد استخدام المياه.

وفي إطار جهود حماية الأراضي الزراعية، تمكنت الأجهزة المعنية من إزالة 345 حالة تعد خلال أسبوع واحد، مع تنفيذ حملات متابعة ميدانية في 5 محافظات، لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها.

وفي مجال الصحة الحيوانية والرقابة، تم ضبط نحو 190 طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر أبريل، مع تحرير 1123 محضر مخالفة، إلى جانب إحباط محاولة تهريب كائنات برية نادرة إلى خارج البلاد، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والتنوع البيولوجي.

وفيما يخص التغيرات المناخية، أصدرت الوزارة من خلال الجهات المعنية توصيات عاجلة للمزارعين والمربين للتعامل مع التقلبات الجوية، مع اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الإنتاج الزراعي والحيواني من تأثيرات التغيرات المناخية الحادة.

وفي قطاع تنمية الثروة الحيوانية، تم الإعلان عن إصدار 940 ترخيص تشغيل خلال شهر أبريل، لدعم مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، بما يسهم في زيادة المعروض من المنتجات الحيوانية وتحقيق التوازن في الأسواق.

كما واصل قطاع الإرشاد الزراعي نشاطه المكثف، حيث تم تنفيذ 7285 ندوة بيطرية خلال أبريل، إلى جانب عقد اجتماع موسع لمديري الإرشاد الزراعي لدعم جهود توريد محصول القمح والاستعداد للموسم الصيفي.

وفيما يتعلق بمتابعة المحاصيل، كشفت التقارير عن مؤشرات مبشرة لمحصول القطن بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب نجاح تجارب زراعية لزيادة إنتاجية القمح في الأراضي الجديدة، فضلا عن افتتاح موسم حصاد القمح والشعير بمنطقة الفرافرة، والعمل على وضع خارطة طريق لإنتاج التقاوي محليا، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي المعتمدة.

وتؤكد هذه الجهود المتواصلة حرص وزارة الزراعة على تعزيز كفاءة القطاع الزراعي، ودعم المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، في ظل التحديات المحلية والدولية المتسارعة.