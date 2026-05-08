محافظ جنوب سيناء: مشروع حبيبة بنويبع نموذج ذكي للزراعة والطاقة والتصنيع والري .. ويعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية



شارك اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، في فعاليات الورشة الخاصة بمشروع زراعي اقتصادي متكامل بمدينة نويبع، بحضور عدد من الشركاء الدوليين والخبراء والمتخصصين، وذلك في إطار دعم جهود التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.



وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال كلمته، أن مشروع “حبيبة” بنويبع يمثل نموذجًا متكاملًا للتعامل مع تحديات البيئات القاحلة، من خلال الربط بين الزراعة الذكية، وإدارة الموارد المائية، وتوليد الطاقة، والتصنيع الزراعي، بما يسهم في تحقيق أعلى قيمة مضافة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.



وأشار إلى أن المشروع يجسد رؤية الدولة في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي، عبر حلول عملية قائمة على التكامل بين مختلف عناصر العملية الإنتاجية، وصولًا إلى نموذج تنموي محايد كربونيًا يدعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية.



ووجّه محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير إلى الجانب البلجيكي، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة الإسكندرية، ومركز بحوث الصحراء، وكافة الجهات المشاركة والمنفذة للمشروع، مثمنًا ما قدموه من دعم وخبرات أسهمت في تنفيذ هذا النموذج التنموي على أرض الواقع.



وأكد محافظ جنوب سيناء تطلعه إلى تعميم التجربة والتوسع بها داخل محافظة جنوب سيناء ومختلف أنحاء الجمهورية، باعتبارها نموذجًا قابلًا للتكرار في المناطق التي تواجه تحديات مشابهة، بما يعزز مسارات التنمية المستدامة ويدعم جهود الدولة نحو أكثر استدامة.