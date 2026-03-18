ضبط شبكة لسرقة الزيت الخام بجنوب سيناء.. وتجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق

جدد قاضي الجنح بمدينة طور سيناء حبس 7 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الزيت الخام من أحد خطوط شركات البترول بمدينة أبو رديس، يتزعمه خفير يعمل بإحدى الشركات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء، بالتنسيق مع مباحث مدينة أبو رديس، بلاغًا من مسؤول بإحدى شركات البترول، يفيد باكتشاف ثقب في أحد خطوط نقل البترول، وتركيب ماسورة لسحب الزيت الخام بطريقة غير مشروعة.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، حيث أسفرت الجهود عن تحديد تشكيل عصابي مكوّن من 7 أشخاص، من بينهم فرد أمن (خفير) مكلف بحراسة الموقع، استغل طبيعة عمله وسهّل تنفيذ الجريمة عبر تركيب محبس خفي على خط البترول.

وكشفت التحريات أن المتهمين أعدّوا خطة محكمة لتهريب الزيت الخام باستخدام سيارة نقل «فنطاس»، حيث كان يتم نقله إلى مستودع مواد بترولية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تمهيدًا لبيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، جرى تقنين الإجراءات وضبط جميع عناصر التشكيل العصابي، إلى جانب التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضهم على جهات التحقيق التي قررت حبسهم احتياطيًا 4 أيام، قبل أن تصدر قرارًا بتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.