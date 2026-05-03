تسريع العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في مركز أطفيح.. حملات طرق أبواب لحث المواطنين على تقنين أوضاعهم

عقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ومحمد نور السكرتير العام والمهندس محمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اجتماعا بمجلس مدينة اطفيح لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة في مركز أطفيح بهدف تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات وضمان حقوق الدولة.

يأتي ذلك في اطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك المحافظة بهدف تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات وضمان حقوق الدولة.

كما التقى الشهابي، بعدد من المواطنين الذين قدموا طلبات لتقنين أوضاعهم في أراضي أملاك الدولة للاستماع إلي شكواهم ومطالبهم المتعلقة بهذا الملف والعمل علي ايجاد حلول مناسبة لهم.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بإطلاق حملات طرق أبواب ميدانية مكثفة لحث المواطنين علي تقنين أوضاعهم بشكل قانوني وآمن بناءا علي القانون الجديد.

حضر الاجتماع عز أمين رئيس مركز أطفيح ومحسن عتريس رئيس الإدارة المركزية للتعاون بهيئه الإصلاح الزراعي و خالد مرسي مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة.

من ناحية أخرى، أجرى نائب المحافظ جولة ميدانية بقرية الكداية ويرافقه النائب أنس هلول عضو مجلس النواب، حيث تفقد النائب ميدانيا أعمال الرصف بطريق ٢١ بقرية الكداية بمركز اطفيح مشددا بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الرصف.

كما تفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية الكداية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروع الصرف الصحي بالقرية.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بمشروع الصرف الصحي لتشغيل الصرف الصحي بالكامل داخل قرية الكداية.

والتقى النائب بعدد كبير من أهالي قرية الكداية للاستماع الي شكواهم مؤكدا على حرص المحافظة علي التواصل المستمر مع المواطنين للوقوف علي آرائهم ومتطلباتهم والعمل علي تلبيتها.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، مسؤولي الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي وشركة مياة الشرب بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال.