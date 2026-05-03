نائب محافظ الجيزة تشارك في توزيع كراسي كهربائية متحركة لذوي الهمم

شاركت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، في احتفالية توزيع عدد (٣٢) كرسياً كهربائياً متحركاً لذوي الهمم بمقر أكاديمية الفنون.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، واهتمام المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وأكدت نائب المحافظ أن محافظة الجيزة تولي اهتماماً كبيراً بملف ذوي الهمم، وتسعى بشكل مستمر إلى توفير سبل الدعم اللازمة لهم، بما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم الفعالة في مختلف مناحي الحياة.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة نبيلة حسن سلام رئيس أكاديمية الفنون، ورأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وممثلي مجلس إدارة جمعية سيدات دريم للتنمية، و جابر المهدي نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات.