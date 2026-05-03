محافظ الجيزة يتابع خطة الإشراف البيطري علي أعمال مجازر الدواجن

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية الطب البيطري في الإشراف على أعمال مجازر الدواجن وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمواطنين.

واطلع محافظ الجيزة علي تقرير مديرية الطب البيطري والذي تضمن متابعة أعمال الذبح والإشراف البيطري داخل المجازر حيث يتم تكليف الأطباء البيطريين بالإشراف الكامل على مراحل التشغيل بدءًا من الكشف الظاهري على الطيور قبل الذبح مرورًا بمتابعة إجراءات الذبح وفقًا للاشتراطات الصحية والكشف على الذبائح بعد الذبح واستبعاد غير الصالح للاستهلاك الآدمي وصولًا إلى متابعة أعمال النظافة والتطهير داخل المجازر بشكل دوري.

وأشار أنه خلال الفترة المشار إليها تم ذبح نحو (2,067,450) طائر بمجازر الدواجن مع إعدام عدد من الطيور غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك في إطار تطبيق الضوابط والمعايير الصحية بكل حزم.

وشدد محافظ الجيزة علي استمرار تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على المجازر والمنشآت الغذائية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم تنفيذ حملات دورية على مجازر الدواجن للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية وسلامة طرق تداول وحفظ الذبائح والتخلص الآمن من المخلفات إلى جانب التأكد من توافر الإشراف البيطري المستمر أثناء التشغيل.