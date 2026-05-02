تركيب بلاط الأنترلوك لـ 84 شارعا بمنطقة مسجد البهواشي بأوسيم في الجيزة

عاين إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن تحويلات مرورية مقترحة لمواجهة الكثافات المرورية وتيسير حركة المرور، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر للتأكد من مدي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف وتركيب بلاط الانترلوك بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وحرص نائب محافظ الجيزة، على معاينة عدد من المسارات المرورية البديلة والتحويلات المرورية المقترحة جاء ذلك خلال جولة النائب بناء علي تكليفات المحافظ لمعاينة تلك المسارات لبحث الأنسب منها لحركة المرور ومدي جاهزيتها لاستيعاب الكثافات المرورية المتزايدة وتنظيم حركة المرور ومواقف السرفيس العشوائية في نطاق ميدان المطحن وشارع الجمهورية بمدينة أوسيم لحل التكدس المروري ومنع الاختناقات.

كما تابع الشهابي، ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية بتركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٨٤ شارع بمنطقة مسجد البهواشي بمدينة أوسيم.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلي معايير الجودة في التنفيذ، ومن ناحية أخري تفقد نائب المحافظ عددا من شوارع مدينة أوسيم لمتابعه أعمال النظافة ورفع المخالفات والأشغالات.

وشدد الشهابي، بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع الاشغالات

أول بأول بما يضمن الحفاظ علي مستوي النظافة والمظهر الحضاري بنطاق المركز والمدينة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز أوسيم.